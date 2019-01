Alle Jahre im Januar nimmt die Knabenjugi Oberkulm mit mehreren Mannschaften am Unihockeyturnier vom Kreis Aarau-Kulm teil. In diesem Jahr war in jeder Alterskategorie eine Mannschaft vertreten.

Bereits am frühen Sonntagmorgen startete die U13-Mannschaft ins Turnier und absolvierte in der Vorrunde drei Spiele. Sie erspielten sich zwei deutliche Siege und eine knappe 0:1-Niederlage. Das bedeutete, dass sie um den dritten Rang spielen konnten. In einem hartumkämpften Spiel gewannen die Oberkulmer schlussendlich mit 2:1. Dies hätte der dritte Rang bedeutet. Jedoch wurde der Sieger in dieser Kategorie wegen einem Verstoss gegen das Reglement disqualifiziert. Somit rückte das Oberkulmer Team auf den zweiten Rang vor und am Rangverlesen durfte jeder Mitspieler einen kleinen Pokal in Empfang nehmen.

Die beiden anderen Mannschaften (U10 und U16) nahmen nach dem Mittag die ersten Spiele in Angriff. Die Jüngsten starteten mit einer knappen Niederlage ins Turnier. Das zweite Spiel gewannen sie 4:0 und am Schluss der Vorrunde verloren sie 0:2. Folglich konnten sie um den fünften Rang spielen. Im Rangierungsspiel gingen sie schnell in Führung. Kurz vor Schluss gelang dem Gegner jedoch der Ausgleich. Die Partie ging somit ins Penaltyschiessen. Je drei Spieler pro Mannschaft durften antreten. Die Oberkulmer bewiesen eine bessere Treffsicherheit und gewannen das Penaltyschiessen mit 2:0 und konnten sich so den fünften Rang sichern.

In der ältesten Kategorie waren es sechs Mannschaften. Die Oberkulmer starteten mit einem klaren und einem eher knappen Sieg in das Turnier. Das dritte Spiel gegen den späteren Turniersieger Zetzwil ging 0:1 verloren. Auch das vierte Spiel verloren die Oberkulmer. Vor dem letzten Spiel war der dritte Rang bereits auf sicher. Mit einem Sieg war ein Sprung nach oben möglich. Das Spiel startete gut und die Oberkulmer gingen schnell mit 3:0 in Führung. Danach drehte der Gegner auf und kam bis auf 3:2 heran. Dies war dann auch das Endresultat, was den zweiten Schlussrang bedeutete. Die Spieler der U16-Mannschaft konnten ebenfalls einen kleinen Pokal entgegennehmen.

Die Knabenjugi Oberkulm kann auf eine erfolgreiche Teilnahme am Unihockey-Turnier in Erlinsbach zurückblicken. Die beiden zweitplatzierten Mannschaften konnten sich für den kantonalen Unihockey-Final in Niederrohrdorf qualifizieren.