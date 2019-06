Am Start waren in den Kategorien Elite und U18 insgesamt 42 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz. Bereits nach den beiden Qualifikationsrouten führte Petra Klingler (Bonstetten) die Zwischenrangliste an. Im Final konnte dann Klingler die Route gar toppen, doch dies gelang auch Anouk Piola (Daillens).

Dank der besseren Qualifikation ging der Schweizer Lead-Meisertitel an Klingler. Dies war nach dem Gewinn des Boulder-Titels vor rund zehn Tagen nun also der zweite Streich der Schweizer Teamleaderin. Als Vierte verpasste Rebekka Stotz (Bülach), die zweite Athletin des Regionalzentrums Zürich, das Podest nur ganz knapp. Es fehlte ihr nur gerade ein zusätzlicher Griff.

Auch bei den Herren Elite gab es für das Regionalzentrum Zürich eine Medaille. Kevin Huser (Widen) holte sich einen tollen dritten Rang hinter dem neuen Schweizer Meister Marco Müller (Küssnacht am Rigi) und Dylan Chuat (Vessey).

Michel Erni Schweizer Meister bei den Herren U18

Nach der Qualifikation lag Michel Erni (Affoltern a.A.) auf dem zweiten Zwischenrang und bewies, dass er um den Meistertitel mitkämpfen wird. Im Final gelang ihm dann auch eine weitere starke Leistung, er kletterte klar am Höchsten und gewann damit den Schweizer Meistertitel.