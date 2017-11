Am Samstag standen drei Limmattaler am Start, welche in den Kategorien 6, 7 und Herren ihr Können unter Beweis stellen wollten.

Die grössten Hoffnungen für das Limmattal lagen dabei auf Mika Hodel, der bereits 2016 bei seinem Debüt im K7 den achten Rang erreichte und auch dieses Jahr eine sehr gute Saison turnte. So waren viele Fans angereist, um den Weininger am Samstag Nachmittag zu unterstützen. Mika, der zu den jüngeren Turnern in der Königskategorie 7 gehört, erreichte an den fünf Geräten zwischen 9.15 (Schaukelringe) und 9.50 (Barren) Punkte.

Was fehlte war das nötige Wettkampfglück

Die Übungen waren allesamt solide, leider aber fehlte das nötige Wettkampfglück für einen deutlichen Ausreisser nach oben, der Mika benötigte Punkte gebracht hätte.

So reichte bei der aktuell vorhandenen Leistungsdichte seine Gesamtpunktzahl von 46.75 Punkten leider nur für den 16. Schlussrang – und die avisierte Top Ten blieb aus. Dennoch wurde Mika für seine gute Leistung mit einer Auszeichnung belohnt und wurde für das Team Zürich A am Sonntag nominiert.

Umso besser lief es dafür dem Präsidenten des TV Weiningen, Robin Haug, welcher im K Herren angetreten ist. Das Zusatztraining der letzten Wochen zahlte sich aus. Robin zeigte einen starken Wettkampf und überzeugte vor allem an Barren und Reck, wo an den Qualifikationswettkämpfen jeweils noch einige Unsicherheiten zu sehen waren.

Verletzung am Sprug

Leider verletzte sich Robin beim Einspringen am Sprung noch an der Ferse, was zu der tagesschlechtesten Note für den Weininger führte. Dennoch erreichte er im Total 46.15 Punkten, die für den überraschenden 10. Schlussrang und eine weitere Auszeichnung reichten.

Auch Robin wurde dank seiner guten Leistung für den Teamwettkampf vom Sonntag nominiert, musste aber dann leider auf Grund seiner Fussbeschwerden passen.

Als dritter Limmattaler war Yves Strässle vom TV Urdorf am Start, welcher in der Kategorie 6 angetreten war. Auch er zeigte einen guten und zufriedenstellenden Wettkampf mit vier Noten über 9 – nur am Barren lief es nicht ganz nach Plan.

Yves erreichte die Gesamtpunktzahl von 44.70 Punkten und damit den 35. Schlussrang – welcher leider aber knapp nicht mehr für die Auszeichnungen reichte. Dennoch konnte aber auch Yves einen gelungenen Saisonabschluss verzeichnen.

Teamwettkampf am Sonntag

Am Sonntag standen dann Mika Hodel im Teamwettkampf noch einmal auf dem Platz und wollte für das Team Zürich A seine Bestleistungen abrufen. Insbesondere in seiner Paradedisziplin Reck konnte Mika sein Können zeigen und wurde für seine starke Übung mit der Note 9.80 belohnt. Und auch an den anderen Geräten lief es dem Limmattaler, wie auch seinen Zürcher Teamkollegen ganz gut.

Leider fehlte dem Team aber auch am Sonntag das nötige Wettkampfglück und sie klassierten sich als fünfte nur 3 Zehntel hinter dem Podest. Insgesamt sicherlich eine gute Leistung, wobei mit dem nötigen Quäntchen Glück noch etwas mehr drin gelegen wäre. Alles in allem konnten die Limmattaler Turner aber einen gelungenen Saisonabschluss verzeichnen und freuen sich jetzt auf die verdiente Winterpause.