Normalerweise ist die Volleyball-Saison mit den Barrage-Spielen und den Cupfinals in Zofingen, der sogenannten Finalissima, Ende März beendet. In diesem Jahr kommen aber genau jetzt die alles entscheidenden Spiele auf die Teams des BTV Aaraus zu. Als Aargauermeister in der regionalen 2. Liga ist sind das erste Damen- sowie das erste Herrenteam berechtigt, um den Aufstieg in die nationale 1. Liga zu spielen.

Das Damenteam, unter der Leitung von Trainer Harald Gloor, konnte sich am vergangenen Wochenende in Zofingen als Aargauer Cupsieger feiern lassen. In einem packenden Finalspiel besiegte man Volley Seetal und sorgte somit für den ersten Cup-Titel der Vereinsgeschichte. Trotz dieser tollen Leistung, stieg keine grosse Party der Aarauerinnen, der Fokus gilt voll und ganz den Aufstiegsspielen von kommender Woche. In diesen treffen die Aarauerinnen am Freitag, 6. April im bernischen Corgément auf den VBC La Suze aus dem Vallon de Saint-Imier. Das Team hat, gleich wie der BTV Aarau, in der vergangenen Saison nur ein Spiel verloren, auf die Aarauerinnen wartet also ein starker, eingespielter Gegner.

Heimspiel in Buchs

Bereits einen Tag später, am Samstag dem 7. April, wird das Heimspiel gegen Therwil in der Suhrenmatte in Buchs ausgetragen. VB Therwil hat in der Basler Regionalliga in dieser Saison überhaupt kein Spiel verloren und somit wird auch dieses Spiel eine grosse Herausforderung für die Aarauerinnen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich sicherlich auf ein hochattraktives, enges Spiel freuen.

Die Aarauer Herren gingen am Wochenende beim Cupfinal, wie schon im letzten Jahr, nur als zweiter Sieger vom Platz. Wiederum war es der VBC Windisch, der auf dem Weg zum Titel zu stark war. Trotz dieser Niederlage wird aber das Saisonziel nicht revidiert. Der Aufstieg in die 1. Liga ist weiterhin die klare Vorgabe von Trainer Rolf Heiniger. Nach der langen Saison ist das eigentlich sehr breite Kader etwas ausgedünnt. Im Cupfinal verletzte sich der Blockspieler Philipp Ernst leicht, zudem hat sich Topscorer Noel Giger im Training zwischen Cup und Aufstiegsspielen eine schmerzhafte Bänderverletzung zugezogen. Nichtsdestotrotz freut sich das Team auf die Herausforderung.

Weite Reise in den Kanton Jura

Zuerst darf der BTV in der heimischen Pestalozzi-Halle am Mittwoch, 4. April gegen den VBC Gelterkinden antreten. In diesem Heimspiel soll die Grundlage geschaffen werden, um dann im zweiten Spiel in Porrentruy am Samstag, 7. April den Aufstieg feiern zu können. Beide Teams belegten in Ihren jeweiligen Regionalligen den dritten Rang, konnten jedoch aufgrund von Verzichten der besser klassierten Teams nachrücken.

Es steht also eine entscheidende Woche für den ganzen Verein bevor. Unterstützen Sie uns bei den Heimspielen und feiern Sie mit unseren Teams unvergessliche Erfolge.

Heimspiele

BTV Aarau Herren – VBC Gelterkinden am 4. April um 20.30 Uhr in der Pestalozzi-Halle, Aarau

BTV Aarau Damen – VB Therwil am 7. April um 17.00 Uhr in der Suhrenmatte, Buchs

Facebook

https://www.facebook.com/events/1730683603644883/