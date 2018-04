Um 10.45 Uhr startet der Frühlingslauf, der in diesem Jahr auf die klassische Distanz über 10 km verlängert wurde. Die Strecke führt zuerst hinunter zur Birs, ehe sie in Richtung Rütihard in den ersten Anstieg übergeht. Der höchste Punkt wird auf dem Geispel erreicht und bietet bei schönem Wetter eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Basel bis weit in den Schwarzwald und die Vogesen hinein.

Nachdem die ersten Marathonläufer bereits die Ziellinie überquert haben, werden ab 13.30 Uhr die mit viel Spannung erwartenden Kinder- und Schülerläufe gestartet. Dabei können, je nach Alter, Distanzen über 0.8 oder 1.5 km in Angriff genommen werden. Alle Läufer werden bei Zielankunft mit der neugestalteten Medaille belohnt.

Neben dem sportlichen Wettkampf steht vor allem die Freude an der Bewegung und der Spass am Laufen im Vordergrund. Das Schulhaus Margelacker bildet das pulsierende Herzstück des Muttenz Marathons als Start-, Ziel- und Festgelände. Für Verpflegung zu fairen Preisen ist in der Festwirtschaft gesorgt.