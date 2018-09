In Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden Aarau und Suhr-Hunzenschwil durften wir zum ersten Mal das Reisespiel Zug um Zug im Aargau durchführen. Rund 40 Jugendliche und über 20 freiwillige LeiterInnen nahmen am Wochenende vom 14. bis 16. September teil.

Am Samstag reisten die Jugendlichen in Gruppen von 4 bis 5 Personen durch die ganze Schweiz auf der Jagd nach so vielen Punkten wie möglich. Von Aarau ging es los und die Jugendlichen strömten bereits am morgenfrüh ab 06 Uhr in die verschiedensten Ecken der Schweiz: von Bern über Visp nach Genf zurück Richtung Olten. Einige sahen zum ersten Mal den Jet d’eau in Genf andere den Tour des Prisons in Neuchatel, die Kapellbrücke in Luzern, das Grossmünster in Zürich, die Kathedrale in St. Gallen, das Schloss Thun, etc.

Es gab einiges zu sehen und vieles zu erleben: So sang eine Gruppe mit Fremden „Alli mini Entli“ am Bahnhof Bern, andere knackten den Code im Escape Room in Münsingen, machten Fotos mit über 5 verschiedenen Nationen und vieles mehr. Es wurden Selfies mit anderen Gruppen geschossen, die man per Zufall unterwegs traf, es wurde gerätselt und Challenges absolviert.

Am Sonntagmorgen durften wir ohne besondere Vorkommnisse alle Jugendliche müde und reich an neuen Erinnerungen wieder nach Hause entlassen.