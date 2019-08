Ziefen – Anlässlich des diesjährigen Vereinsturntages am Samstag, 31. August 2019, stellen der Nachwuchs und die Aktiven des TV Ziefen in heimischer Umgebung ab 16.00 Uhr ihr Können unter Beweis. Ausserdem präsentieren die Holmikers eines ihrer national und international gefragten Showprogramme.

Der Ziefner Vereinsturntag steht vor der Tür. In einem ersten Programmteil präsentieren die vereinseigenen Geräteturnerinnen und Geräteturner aller Altersklassen ihre Wettkampfübungen an den verschiedenen Geräten. Die Darbietungen werden fachkundig moderiert. Gespickt ist der erste Teil mit spektakulären Acts der für den TV Ziefen startenden, aktiven Kunstturner. Abgerundet wird das Ganze mit einem Auftritt der Gymnastikriege. Die Turnerinnen warten mit einem Ausschnitt ihres neuen Wettkampfprogramms auf, mit dem sie im 2020 die Wertungsgerichte überzeugen wollen. Man darf gespannt sein.

Nach einer kurzen Pause zeigen die Aktiven des Vereins ihre aktuellen und vielbeachteten Wettkampfprogramme mit den Sprüngen und an den Schaukelringen. Der Besuch des Vereinsturntages stellt also insbesondere für die Bevölkerungsteile, welche die Wettkampfprogramme in diesem Jahr noch nicht hautnah haben miterlebt dürfen, ein absolutes Muss dar. In zweiten Programmteil werden auch die Holmikers mit einem ihrer Showprogramme am Barren – als mutmasslicher Höhepunkt des Anlasses – das Publikum in ihren Bann ziehen. Immerhin weiss die Showgruppe des TV Mels ansonsten mit ihren Fernseh-Auftritten zu begeistern. Vor, zwischen und nach den turnerischen Attraktionen ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es warten Grilladen, verschiedene Salate, Desserts und Getränke aller Art.

Der Ziefner Vereinsturntag geht am Samstag, 31. August 2019, ab 16.00 Uhr auf der Schulanlage Eien in Ziefen über die Bühne. Der kostenlose Eintritt ist ab 15.30 Uhr möglich. Ab 20.00 Uhr heisst der TV Ziefen seine Gäste in der legendären, 2-stöckigen Räbeliechtli-Bar in der Turner-Schüüre herzlich willkommen.