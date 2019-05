Damenriege/Männerriege Eien-Kleindöttingen

Anzahl Mitglieder Damenriege: 47

Gründungsjahr Damenriege: 1951

Anzahl Männerriege: 80

Gründungsjahr Männerriege: 1936

Was macht unseren Turnverein speziell?

Die Mitglieder unser beider Vereine sind junggebliebenen und dynamische Frauen und Männer, die Spass am Sport und an der Bewegung haben. Unsere Turnstunden (Damenriege Donnerstagabend; Männerriege Montagabend) sind vielseitig und abwechslungsreich und wir legen viel Wert auf Kameradschaft und Geselligkeit. Alljährlich im Mai organisiert die Damenriege ihre beliebte Walking-Night, wo jede Frau tatkräftig mithilft. Ebenso findet jeweils im Oktober das traditionelle Raclette-Essen der Männerriege statt, an dem jeweils auch jede Männerhand gefragt ist.

Bereits zum dreizehnten Mal starten unsere beiden Vereine gemeinsam an einem Turnfest und ein Grossteil der Turnerinnen und Turner ist fast jedes Jahr dabei gewesen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die schönsten Erinnerungen sind wohl so vielfältig, wie wir Frauen und Männer unterschiedlich sind. Jeder hat ganz besondere Erinnerungen an die vergangenen ETF's und bei geselligen Anlässen werden immer wieder besondere Momente hervorgeholt und darüber erzählt und gelacht.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...

Fit … streben wir mit beiden Gruppen die magische 30 an

und

Fun … ein tolles und unvergessliches Fest haben!