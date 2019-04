Damenriege Staffelbach

Anzahl Mitglieder: 21 Aktive, rund 60 Kinder & Jugendliche, 22 Ehrenmitglieder

Gründungsdatum: 1958

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Spass am Turnen und die gemeinsamen Erlebnisse stehen bei uns an erster Stelle. Bei uns ist jede Turnerin herzlich willkommen und wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Da bei uns jede mitmachen kann, die will, hat bei uns ein Podestplatz an einem Turnfest keine Priorität. Natürlich trainieren wir aber hart (auch Mal bei eisigem Wind und Regen) fürs Turnfest und freuen uns riesig über Erfolge wie den vierten Platz in unserer Stärkenklasse am letzten Turnfest!

Neben dem Turnfest ist unser jährlicher Turnerabend im November auch ein Highlight, bei welchem jeweils unsere aufwändigen Vorbereitungen mit einem tollen Publikum belohnt werden.

Wer uns noch nicht kennt, darf sich auch gerne am 1. August beim traditionellen Landzmorge von uns verwöhnen lassen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Ein Sprung in den erfrischenden Bielersee nach unseren Wettkämpfen ist eine tolle Erinnerung ans letzte ETF. Natürlich aber auch die Erfolge, die wir zusammen feiern durften, die verkaterten Frühstücke nach langen Party-Nächten und die tollen Freundschaften, die durch das gemeinsam erlebte an den vielen vergangenen Turnfesten entstanden sind.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Vollgas geben! An den Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen und es dieses Jahr aufs Podest schaffen, das wäre der Wahnsinn! Wir freuen uns aber auf tolle turnerische Tage, sind auf das Festgelände, das praktisch vor der Haustür liegt, gespannt und unterstützen natürlich auch tatkräftig mit einem Helfereinsatz am ETF.

Mer freue eus!