Anzahl Mitglieder: 379

Gründungsdatum: 1889

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Zusammenhalt im Turnverein Ormalingen ist einzigartig, egal ob bei Anlässen, Turnieren oder Turnfesten. Hervorzuheben sind die Turnerabende und der berühmte Spieltag am Pfingstmontag, an welchen sich jeweils alle Vereinsmitglieder, egal ob jung oder schon etwas älter, ins Zeug legen, damit man den Besucher und Besucherinnen eine tolle Show bzw. ein tolles Turnier, gutes Essen und eine hervorragende Stimmung bieten kann.

An den Turnieren, Wettkämpfen und an den Turnfesten sehen die Vereinsmitglieder jeweils einander bei den unterschiedlichen Disziplinen zu und man unterstützt sich gegenseitig im Wettkampf. Jeder lebt mit dem Verein mit und gönnt den einzelnen Mitgliedern den Erfolg. Zusätzlich gilt an den Turnfesten die Regel: Erst wenn jeder einzelne Sportler und jede einzelne Sportlerin den Wettkampf beendet hat, wird zusammen mit einem Bier angestossen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Der TV Ormalingen darf bereits auf viele tolle Erinnerungen von zahlreichen Eidgenössichen Turnfesten zurückblicken.

Vom vergangenen Eidgenössischen Turnfest in Biel, blieb die Volleynight in Erinnerung: Zwei Mixedteams des TV Ormalingen spielten die ganze Nacht durch und wurde dabei von zahlreichen, bereits früher angereisten Vereinsmitglieder, tatkräftig angefeuert und lautstark unterstützt. Es herrschte eine grossartige Stimmung und ein Team des TVO belegte, nach einem spannenden Spiel um Rang drei (immerhin um 06.00 Uhr morgens), zum Schluss den 3. Platz.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Mit viel Teamgeist und Freude am Sport eine gute Leistung abliefern und so an die vergangenen sportlichen Höhepunkte der letzten Jahre anknüpfen. Danach möchten wir als Verein die ganze Nacht zusammen auf den Bänken singen und tanzen und das Leben feiern.