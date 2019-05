Eidgenössisches Turnfest Aarau: Wir sind der Frauenturnverein Boswil

Anzahl Mitglieder: 65

Gründungsdatum: 1958

Was macht unseren Turnverein speziell?

Bei uns findet man den Ausgleich zum Alltag, denn der Sport und die Geselligkeit ergänzen sich ideal.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Fazit aus dem ETF Biel 2013:

Wie in einer Turnerfamilie üblich, absolvierten die turnenden Bosmeler vom Frauen- und Männerturnverein in Biel gemeinsam den „Fit+Fun“ Wettkampf. In der Punkte-Schlussabrechnung des ETF dominierte vor allem das „Fun“ - der „Fit“-Faktor ist bis zum nächsten ETF 2019 in Aarau durchaus noch ausbaufähig.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Gemeinsam mit dem Männerturnverein einen unfallfreien und erfolgreichen "Fit + Fun"-Wettkampf bestreiten. Unser Ziel ist es, ein gutes Resultat zu erzielen und miteinander ein tolles Fest zu feiern.