DTV Fischbach-Göslikon

Anzahl Mitglieder: 77 Mitglieder, zusätzlich gehört das MUKI, KiTu und die Mädchenriegen klein, mittel und gross zum DTV

Gründungsdatum: 11.3.1977

Was macht unseren Turnverein speziell?

Neben dem vielseitigen und abwechslungsreichen Disziplinen, welche wir trainieren (Team Aerobic, Kleinfeldgymnastik, SSB, Fit+Fun) und dem Schnurrball, sind unsere Turnstunden auch polysportiv aufgebaut. Kondition, Kraft aber auch Geschicklichkeit sind Hauptbestandteile unseres Trainings.

Alle zwei Jahre organisieren wir im Herbst eine erfolgreiche Theateraufführung mit viel Liebe zum Detail.

Zusammen mit dem STV führen wir zwei Fasnachtsbälle durch und nehmen an den regionalen Fasnachtsumzügen teil. Alle zwei Jahre gestalten wird gemeinsam unsere Turnervorstellung.

Unser Verein ist immer mit Spass und Engagement mit dabei. Nicht fehlen darf natürlich Zusammenhalt und das gemütliche Beisammensein.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Aktive: Am ETF Biel 2013 wurden wir auf dem Zeltplatz «bim fäschte» vom Sturm überrascht und unser gesamtes Zeltlager wurde durch die Luft geweht. In einer Scheune konnten wir sicher die Nacht verbringen wo wir Verpflegung und Decken bekamen. Trotz den turbulenten Stunden hatten wir viel Spass und genossen das schöne Wetter in den darauf folgenden Tagen.

Ü33: fit & fun, gute Laune, tolles Wetter, tanzen und lachen bis in die frühen Morgenstunden.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Aktive: In allen Disziplinen möchten wir uns zu der vorherigen Saison steigern und setzen uns an jedem Wettkampf unser turnerisches Ziel. Nach erfolgreichem Wochenende möchten wir mit schönen Erinnerungen an unsere turnerische Leistung, das gemischte Beisammensein und natürlich an das unvergessliche Fest am ETF 2019 nach Hause gehen.

Ü33: Eine gute Leistung zeigen! Wir starten zusammen mit der Männerriege Fi-Gö. Total sind wir 24 TurnerInnen und freuen uns sehr darauf, unser Geübtes zu zeigen.