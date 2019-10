Willkommen zum Stück „Es verlockends Aagebot “

Einmal mehr ist im November auf der Merenschwander Bühne ein abwechslungsreiches Volkstheater der Trachtengruppe Merenschwand zu sehen, bei welchem Musik, Lieder und Volkstänze integriert sind. Der spannende Dreiakter von Annelies Kreienbühl wurde durch die Regisseurin, Doris Fischer, bearbeitet. 12 Theaterspieler sorgen für viele heitere und auch ernste Szenen.

Die Bauernfamilie Huber vermietet ihr Stöckli an Feriengäste. Als ein Fabrikantenehepaar für drei Wochen eintrifft, wird schon bald gemunkelt, dass Herr Meyer ein Landstück kaufen will und man dort bereits am graben sei. Das gefällt Lina , Sämi und Bartli gar nicht und sie wollen das Ehepaar Meyer so schnell wie möglich vom Hof vertreiben. Doch wie macht man so etwas?

Wie das Stück ausgeht, sehen Sie an folgenden Daten: Samstag 16. November, Sonntag 17. November, Samstag 23. November und Sonntag 24. November. Samstags um 19.30 Uhr (Nachtessen ab 18.30 Uhr). Sonntags um 13.30 Uhr (Mittagessen ab 12 Uhr) in der Merzweckhalle Merenschwand.

Reservieren Sie doch gleich Ihren Sitzplatz unter Telefon 056 644 47 93, Montag bis Freitag 18.30 bis 19.30 Uhr (Hänggli). Ihr Besuch freut uns!

www.trachtengruppe-merenschwand.ch