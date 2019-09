Die Aargauer OL-Läufer einmal mehr top



15 Medaillen an der Langdistanz-OL-Meisterschaft



(jk) Was haben ein Schachspieler und ein Orientierungsläufer gemeinsam: beide sollten in der kürzest möglichen Zeit auf einer nicht vorgegebener Route und unter Umgehung einiger Hindernisse ins Ziel gelangen. Was haben sie nicht gemeinsam? Der Schachspieler hat immer gutes Wetter… der OL-Läufer aber muss sich oft auch noch mit dem Wetter auseinander setzen und sieht es – bei nicht so angenehmen Temperaturen –nicht nur regnen draussen. Er ist da im Gegensatz zum Schachspieler mitten drin! So auch am 8. September, anlässlich der Langdistanz-OL-Meisterschaft im schaffhausischen Beringen. Im Waldgebiet Wannenberg-Rossberg wurden sehr interessante Bahnen gelegt, welche den rund 1'600 Teilnehmern viel abverlangten: immer wieder wurden die OL-Läufer vor die Entscheidung gestellt, entweder direkt durch einen der vielen (nassen) Gräben zum nächsten Posten zu laufen oder aber eine etwas weitere Umlaufroute zu wählen. Genau das ist es ja, was den Orientierungslaufsport so spannend macht. Am besten mit all diesen physischen und psychischen Anforderungen zurecht kamen – einmal mehr – Daniel Hubmann und Judith Wyder, welche die letzten Einzeltitel der laufenden Saison gewannen. Wyder, welche nicht mehr Mitglied des Schweiz. OL-Nationalkaders ist und diesen Sommer einige (Berg-)Läufe bestritten hat, ist also auch kartentechnisch nach wie vor auf der Höhe. Sie war übrigens am Vortag Ehrenstarterin am Jungfrau-Marathon und vermutlich wäre sie auch dort – und erst noch ohne Routenwahlprobleme – um den Sieg mitgelaufen. 15 Aargauer Medaillen Einmal mehr durften viele Aargauer – 15 an der Zahl – das begehrte Podest besteigen und ein für Ausdauersportler sehr sinnvolles Geschenk – einen Pasta-Sack – entgegennehmen. Besonders erfreulich die vielen Kategorien-Siege von jungen Aargauer Orientierungsläufern, was die tolle Arbeit der Aargauer Nachwuchskaders unterstreicht. So gab es bei den Damen 18 gar einen Doppelsieg: Lilly Graber, Biberstein (OLG Suhr), siegte vor Sanna Hotz, Schafisheim (OLK Argus-Seon). Im Elitefeld der Herren wurde Andreas Kyburz vom OLK Fricktal als bester Aargauer 7. Nick Gebert vom OLK Wiggertal wurde guter 12. Bei den Damen waren die besten Aargauerinnen nur durch 3 Sekunden getrennt: Lisa Holer, OLK Fricktal, wurde 9. ùnd Annina Brunner, bussola ok, 10.



Die besten Aargauer:

Herren Elite: 1. Daniel Hubmann, OL Regio Wil 7. Andreas Kyburz, OLK Fricktal 12. Nick Gebert, OLK Wiggertal



Damen Elite: 1. Judith Wyder, OLG Thun 9. Lisa Holer, OLK Fricktal 10. Anina Brunner, bussola ok

(Freiamt Schenkenbergertal)

Herren 10: 1. Maxim Bertschi, OLK Wiggertal Herren A lang: 1. Stefan Altorfer, OLG Cordoba 2. Rico Hübscher, OLK Argus

Herren A mittel: 3. Florian Lustenberger, OLK Argus Herren 40: 1. Reto Treier, bussola ok

Herren 50: 2. Daniel Hotz, OLK Argus

Herren 55: 1. Stefan Bolliger, OLK Wiggertal Herren 60: 1. Martin Sacher, bussola ok

Damen 14: 1. Kati Hotz, OLK Argus

Damen 18: 1. Lilly Graber, OLG Suhr 2. Sanna Hotz, OLK Argus

Damen A lang: 2. Noemi Cerny, OLK Argus

Damen A mittel: 1. Eveline Husner, OLK Wiggertal 3. Nicole Hitz, OLK Argus

Damen 60: 1. Ruth Humbel, OLG Cordoba