Wiedersehen auf Bora Bora - Konzert und Theater

Anfangs November lud der «Gemischter Chor Matzendorf» zu Konzert und Theater ein. An zwei Abend- und einer Nachmittagsvorstellung begeisterte der Chor unter der bekannt charmanten Leitung von Susanne Tadge Schelhorn.

Dieses Jahr führte die musikalische Reise nach Bora Bora mit einer Hommage an die heimische Natur und die Liebe. Unterstützt wurden die Sänger dabei durch den Schlagzeuger Markus Obrecht, den E-Pianisten Thomas Bobst und dem Chormitglied Angelika Zentel am Saxophon. Mit seiner ausgebildeten Stimme zog der Solist, Zuen Phai Nghiem, das Publikum in seinen Bann. Souverän und mit einer Prise Humor führte die Vereinspräsidentin, Heidi Hertig-Käsermann, durch den rundum stimmigen Abend. Sieben Lieder inklusive der Zugabe gab der «Gemischter Chor Matzendorf» zum Besten und erntete dafür jeweils kräftigen Applaus.

Für Lacher sorgte das anschliessende Theaterstück «Wiedersehen auf Bora Bora». Eine Kriminalkomödie in zwei Akten von Claudia Gysel. Dabei wurden die Chormitglieder durch Kollegen, ausserhalb des Chors unterstützt, sodass auch dieses Jahr ein äusserst gelungenes Stück vorgetragen werden konnte. Ein grosses Dankeschön gilt Fredy Jorns (Regie), einem ehemaligen Theaterspieler, dem es im Blut liegt, Stücke entsprechend zu inszenieren und zu arrangieren.

Jetzt gibt es für die Vereinsmitglieder und Theaterkollegen eine willkommene Verschnaufpause und in zwei Jahren werden sie ihre Besucher wiederum mit Gesang und Theater erfreuen.

Der «Gemischter Chor Matzendorf» freut sich über Neumitglieder. Infos unter: https://gemischterchormatzendorf.wordpress.com/