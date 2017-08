Grossväter, die sich zum ersten Mal um Kleinkinder kümmern, Tagesmütter oder KiTa-Aushilfen – für sie alle führt das Aargauer Rote Kreuz diesen September zum ersten Mal einen Kurs zum Thema Kinderbetreuung für Erwachsene durch.

Aarau.- „Immer wieder haben sich bei uns Grosseltern, angehende Tagesmütter oder KiTa-Betreuerinnen für den Babysitting-Kurs angemeldet“, erzählt Andrea Feige aus Niederlenz, die seit 2012 für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Aargau Kurse rund um das Thema Kindererziehung gibt. „Da der Babysitting-Kurs aber klar auf Teenager zugeschnitten ist, war das keine optimale Kombination.“ So sei man dann auf die Idee gekommen, einen neuen Kurs zu kreieren.

Vieles hat sich verändert

Am 9. September wird Feige zum ersten Mal den Kurs „Kinder sicher betreuen“ durchführen, der sich speziell an Erwachsene richtet, die sich privat oder professionell um Babys und Kinder kümmern. „Im Aargau gibt es immer mehr Krippen und Privatleute, die sich professionell um Kinder kümmern“, weiss die ehemalige Kinderkrankenschwester, die heute selbst Mutter ist. Zudem würden sich bei ihr auch immer wieder ältere Personen erkundigen, wie das mit der Kinderbetreuung heute denn so funktioniere. „Viele Grossväter etwa, die bei der Erziehung ihrer Kinder nicht stark involviert waren, möchten sich jetzt richtig um ihre Enkel kümmern“, so Feige.

In den ersten sechs Lektionen des Kurses lernen die Teilnehmenden, die Grundlagen der Kinderbetreuung: von der Körperpflege, über die Ernährung bis hin zu Krankheiten oder Notfällen. Der zweite Teil, der dazu gebucht werden kann und aus insgesamt zwölf Lektionen besteht, widmet sich stärker den professionellen Aspekten. „Hier geht es dann auch um rechtliche Aspekte, theoretische Konzepte und die bedürfnisgerechte Beschäftigung der Kinder“, erklärt die Fachfrau. Insgesamt ist der Unterricht sehr praxisorientiert: „An den lebensechten Babypuppen, können die Kursteilnehmer, selbst testen, wie es sich anfühlt ein Baby zu füttern oder wie man im Notfall vorgehen muss.“

Derzeit sind noch einige Kursplätze frei. Interessierte können sich telefonisch, per E-Mail oder auf der Webseite des SRK Kanton Aargau anmelden: 062 835 70 47, kurse@srk-aargau.ch, www.srk-aargau.ch