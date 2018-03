Männerriege Winznau führte ihre 86. Generalversammlung durch.

Kürzlich begrüsste der Präsident Heinz Staub seine sehr zahlreich erschienen Männerturner im Pfarreisaal der röm. kath. Kirchgemeinde zur 86. Generalversammlung der Männerriege Winznau. Traditionsgemäss servierten Marguerite Staub und Monika Elsenberger zu Beginn ein Nachtessen vom Cateringdienst der Metzgerei Ruf aus Lostorf. Ihren Einsatz als Wirtinnen verdankte der Ehrenpräsident des STV Winznau, Mauderli Heinz, am Schluss mit einem schönen Blumenstrauss.

Auch im vierten Jahr musste ohne Oberturner das Turnprogramm sichergestellt werden. Der initiative Vizeoberturner Anderegg Werner stellte daher mit einigen Turnern mit der Bereitschaft zum Leiten von einzelnen Lektionen, ein Programm zusammen, so dass keine Qualitätseinbussen im Turnbetrieb entstanden und jeder Mittwoch zu einem abwechslungsreichen Turnerabend wurde.

Ein künftiges, oberturnerloses Jahr zusammen mit einem unterdotierten Vorstand wollte man nicht mehr. Mit einer anonymen Mitgliederumfrage hatte man in verlaufenen Jahr abgefragt wo der Schuh drückt. Die offene Kommunikation von praktisch allen Mitgliedern und durch die professionelle Verhandlungstaktik des Ehrenpräsidenten konnte eine Lösung für das jahrelange Führungsproblem bei der Männerriege gefunden werden. So wurden Gabriel Kusch als neuer Oberturner und Ruedi Zimmerli als neuer Vizepräsident gewählt.

Im abgelaufenen Vereinsjahr musste sich die Riege von Ernst Keller verabschieden. Er verstarb im 90igsten Altersjahr, nach 47 Jahren Mitgliedschaft. Dafür durfte zur grossen Freude Reino Aldo aufgenommen werden, welcher von der Aktivriege übertritt.

Als Höhepunkt des Abends wurde Werner Anderegg als neues Ehrenmitglied geehrt. Nach einigen Jahren als Jugileiter, stellte sich Werner in der Männerriege während 25 Jahren mit Herzblut als Vizeoberturner zur Verfügung. Seine initiativen Einlaufprogramme, die Vorbereitungen für Turnfeste und Faustballturniere begeisterten



Im neuen Jahresprogramm figurieren die traditionellen Anlässe, welche sich ausgewogen aus sportlichen und gesellschaftlichen Teilen zusammensetzen. Festhalten will man am Kerngeschäft, an dem die Fitness fördernden Mittwochsturnen, aber ebenso an den sehr gut besuchten und interessanten Seniorenwanderungen (Leitung Kurt Merz) und dem gut besuchten Walkingangebot jeden Montagmorgen (Leitung Max Annaheim) bei jedem Wetter, was den Leiter jeweils selbst überrascht. Beide Seniorenaktivitäten sind auch offen für Nichtmitglieder. Komm und schau vorbei!