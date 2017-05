In der Mitte der Qualifikationsphase für die Schweizermeisterschaften fuhren Vereinsturnerinnen sowie hochkarätige Jungturnerinnen aus den diversen Leistungszentren der Schweiz in den Aargau, um ihre Kräfte zu messen. Auch die Weininger Kunstturnerinnen mischten am Wochenende vom 6. und 7. Mai 2017 mit.

Am Samstagmorgen ging die Kategorie P1 an den Start. Eine der begehrten Auszeichnungen sicherten sich im Feld der 117 Turnerinnen Melanie Schai auf dem 28. Rang sowie Lou Meier auf dem 36. Rang. Michèlle Zarrillo beendete den Wettkampf auf dem 88. und Sina Möckel auf dem 93. Platz.

Am Sonntag trat die Kategorie P2 gegen die starke Konkurrenz an. Sarah Graf gelang eine dynamische wie auch harmonische Bodenübung und zeigte am Barren den Handstand sowie die Riesenfelge. Auf dem 28. Rang von 71 Turnerinnen durfte sie mit grosser Freude eine Auszeichnung entgegennehmen. Noelia Haider zeigte zum ersten Mal den Handstand am Barren und platzierte sich auf dem 39. Rang. Ava Drake startete den Wettkampf ungünstig mit einem Sturz am Barren, konnte sich dann aber auf den anderen Geräten steigern und beendete den Wettkampf auf dem 51. Platz.

Die Turnerinnen vom P3 starteten mit dem Sprung. Bernadette Fries gelang der zweite Sprung um einiges besser als der erste, der ihr einige Punkte kostete. Viele Punkte konnte sie sich aber in der Balken-Disziplin holen. Saranya Gräni zeigte mit ihrer sehr guten Sprungkraft zwei tolle Sprünge und am Boden eine schöne Kür. Am Balken musste sie und Vanessa Zimmermann zweimal das Gerät verlassen und verloren somit wertvolle Punkte. Bernadette Fries kam auf den 30., Saranya Gräni auf den 34. und Vanessa Zimmermann auf den 39. Platz von 44 Turnerinnen.

Bereits am nächsten Wochenende bestreiten die Weininger Kunstturnerinnen einen weiteren Wettkampf in Kriens, wo die Luzerner Meisterschaften abgehalten werden.

