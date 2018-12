Die Kulturkommission Oberbuchsiten hat dieses Jahr die Weihnachtsfenster organisiert. Bereits sieben schöne, kreative und überraschende Weihnachtsfenster durften besichtigt werden. Bei den meisten gibt es auch Glühwein und Punch für die Besucher.

Wir freuen uns auf die restlichen Weihnachtsfenster und bedanken uns herzlich bei den Teilnehmern für ihre tolle Arbeit.

Am 1. Januar am Neujahrsapéro um 18 Uhr in der Schälismühle werden die drei schönsten Weihnachtsfenster mit einem Preis prämiert.