Weihnachtsfeier von Procap Aarau und Umgebung

Über vierzig Mitglieder von Procap Aarau und Umgebung folgten der Einladung zur diesjährigen Weihnachtsfeier ins reformierte Kirchgemeindehaus in Gränichen. Der Präsident Roland Wildi begrüsste die Anwesenden in einem festlich geschmückten Saal. Eingestimmt wurde die Feier mit dem gemeinsamen Singen von zwei Weihnachtsliedern. Pfarrerin Katharina Zellweger setzte die Anwesenden mit der heiteren Weihnachtsgeschichte «Der Plastiksack aus dem Elfertram» von Christoph Hürlimann in eine adventliche und weihnächtliche Stimmung.

Bevor es zum kulinarischen Teil überging, wurden aus voller Kehle nochmals Weihnachtslieder gesungen. Das Festmenü, gekocht von der Metzgerei & Catering Strässle aus Suhr, liess keine Wünsche offen. Abgerundet wurde das festliche Essen mit Kaffee und einer grossen Auswahl an verführerischen Mini Patisserien.

Mit einem kleinen süssen «Tannenbäumli» aus dem Töpferhaus Aarau und einem Weihnachtslicht machten sich die Mitglieder zufrieden und glücklich auf den Heimweg. In den Tagen bis Weihnachten werden sie sich bestimmt noch einige Male an diese stimmige Weihnachtsfeier zurückerinnern.

SoN/RuC