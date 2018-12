Schon seit 20 Jahren begleitet mich das Stöcklilager. Zuerst war ich als Teilnehmer mit dabei, danach als Leiter und die letzten sieben Jahre als Hauptlagerleiter. Für mich ist das Stöcklilager ein wichtiger Teil meines Lebens! Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen etwas Cooles zu erleben bereichert mich enorm. Darum ein grosses Dankeschön an alle, die mir in den letzten Jahren ihr Vertrauen schenkten und das Stöcklilager in irgendeiner Form unterstützten. Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an unser Küchenteam, welches uns Jahr für Jahr mit leckeren Mahlzeiten versorgt hat.

Zuletzt möchte ich mich beim Leitungsteam für den Einsatz und den Aufwand, den sie ohne weiteres die letzten Jahre betrieben haben, bedanken. Die Überraschung zu meinem Abschluss ist euch gelungen. Ihr seid die Besten! Merci viu viu mau für euchi Arbeit, wo dir fürs Stöcklilager jedes Johr leistet. Machet witer so!

Nun freue ich mich auf weitere 20 Jahre 😉 – jedoch ab nächstem Sommer in neuer Funktion: Ich verabschiede mich vom Leiterjob und werde künftig in der Küche die Töpfe schwingen.

Meinen Nachfolgern Kevin Castelli und Alban Kabashi wünsche ich viel Freude und unvergessliche Momente in ihrem neuen Amt.

Herzlich,

Lagerleiter Marco Galantino, LaLei Mege