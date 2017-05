Am 6. Mai 2017 findet schweizweit ein Schnuppertag der Jungschar der Evangelisch methodistischen Kirche (EMK) zum Thema „Wasser marsch!“ statt. Die Jungschar Vindonissa aus Windisch ist eine von rund 40 Jungscharen, welche am Schnuppertag teilnimmt. Schweizweit wird an diesem Nachmittag dasselbe Programm angeboten und den Teilnehmenden so einen Einblick in die Jungscharwelt ermöglicht.

Schnuppernachmittag

Eine Entdeckergruppe trifft bei ihren Grabungen auf eine bislang unbekannte Wasserquelle. Sofort beginnt der Streit, wem das Wasser nun gehört. Wie es weiter geht, erfahren die Kinder und Jugendlichen, wenn sie am 6. Mai 2017 um 14:00 Uhr zum Reutenenparkplatz am Waldrand an der Habsburgstrasse kommen.

Krönender Abschluss

Ein gemeinsamer Zvieri rundet den ersten Teil des Nachmittages ab. Anschliessend hören die Teilnehmenden eine Geschichte zum Thema Wasser, welche auf christlichen Grundwerten basiert .

Zusätzlich gibt es an einem Wettbewerb tolle Preise zu gewinnen.

Jungschar EMK

Die Jungschar Vindonissa aus Windisch ist ein überkonfessionelles Angebot der Evangelisch methodistischen Kirche für Kids und Teens zwischen 7 und 15 Jahren. Etwa alle 2 Wochen trifft man sich für eine gemeinsame Jungscharübung. Weitere Informationen zu diesem Angebot erhält man beim Jungschar Sekretariat via www.jemk.ch oder direkt bei der Jungschar Vindonissa: http://www.jsvindonissa.jemk.ch