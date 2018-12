Organisiert vom Elternforum Schönenwerd-Eppenberg-Wöschnau am 02.12.2018 Wie jedes Jahr kamen am Sonntag Nachmittag viele Kinder mit Ihren Eltern in den kath. Kirchgemeindesaal um den Samichlaus zu treffen. Bevor der Samichlaus mit seinem Helfer Schmutzli eintraf wurde gebastelt, gemalt und fleissig herum gesprungen und gespielt. Es waren wohl doch einige etwas nervös. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln lockte viele an das Kuchenbuffet und bei dem doch recht ungemütlichen Wetter waren auch Kaffee, Tee und warme Schoggi beliebte Getränke. Um 14.30 Uhr wurde es plötzlich ruhig und die rund 45 Kinder setzten sich ganz schnell, als ein Glöckchen klingelte und der Samichlaus und Schmutzli herein kamen. Es wurden lange und kurze Versli vorgetragen, Lieder gesungen und selbstgemalte Bilder abgegeben. Jedes Kind durfte sich beim Schmutzli ein Chlausensäckli abholen. Einigen war der Schmutzli wohl zu unheimlich und sie trauten sich nicht etwas vorzutragen. Kommentar eines dreijährigen „ der Schmutzli sollte nächstes Mal besser orange anziehen“. Es ist immer wieder schön die Kinder zu beobachten wie sie den Samichlaus erst ganz ehrfürchtig anschauen und dann nachher strahlend nach Hause gehen mit Ihrem Säckli. Wir freuen uns auch im nächsten Jahr wieder auf viele strahlende Kinderaugen und tolle Versli. Bis dahin wünschen wir allen eine besinnliche Adventszeit und wunderbare Festtage.