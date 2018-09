Wanderung Mittwoch 26. September 2018 „Böhler“

19 Senioren beteiligten sich an dieser von Peter Fedeli geleiteten Wanderung mit Wendepunkt „Böhler-Passhöchi“.

Mit der WSB (AVA) fuhren wir um 13:22 Uhr beim „Engelplatz“ Oberentfelden ab und erreichten um 13:33 Schöftland. Hier, auf dem Bahnhofplatz, orientierte uns Wanderleiter Peter Fedeli über die Details der geplanten Wanderung.

Start beim Bahnhof Schöftland, in Richtung Ruedertal, die Abzweigung in Richtung „Studenrain“ zum Punkt „Blick zur Heimat“. Hier kurze Rast, dann weiter auf Trampelpfaden, den Buechlisberg links liegend, zur Felsenklause, vorbei und immer noch ansteigend zum „Chropfbode“ und weiter in Richtung Böhler Hochwacht.

Bei der Passhöhe überquerten wir die Verbindungsstrasse Schöftland – Unterkulm. In der Dornegg bogen wir zum Gebiet „Im Lälli“ ab, um zum Beendelrain zu kommen. Das Ziel hiess „Chüestellichöpfli“.Hier, bei diesem Platz, welcher von der Seniorenvereinigung Schöftland gepflegt und gewartet wird, machten wir ausgiebig Rast.

Dann, einem „Hühnerwägli“ hinunter folgend, zur Strasse, welche ins Ruedertal führt, um kurz darauf im Rest. Schlossgarten das wohlverdiente Glas Bier oder Most in Empfang zu nehmen.

Die WSB führte dann alle zurück nach Oberentfelden zum Engelplatz resp. zum Restaurant „Frohsinn“.

Peter Fedeli 26. September 2018