Auch in diesem Jahr wurde am letzten Wochenende vor dem Schulbeginn Punkt 18.00 Uhr das traditionelle Waldfest des TSV Neuendorf eröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein und sehr angenehmen Temperaturen liessen die Festbesucher nicht lange auf sich warten. Schon bald waren die Bänke und Tische gefüllt und es herrschte reges Treiben. Die Erwachsenen unterhielten sich angeregt und tranken 1,2… Gläschen, assen von den feinen Grilladen und den leckeren Kuchen, während die Kinder ausgelassen auf der Turnerwiese oder im Wald spielten. Nur der Hunger und/oder Durst lockte sie ab und zu zu den Eltern. Der Sonntag wurde von den Auftritten der «Pipes and Drums of Auld Bernensis» umrahmt. Mit ihren «Dudelsäcken» und der «Trommel» liessen sie wunderschöne Klänge aus dem Wald in Richtung Dorf erklingen. Die Besucher genossen währenddessen das herrliche Wetter, den Schatten unter den Bäumen oder das vielfältige Angebot der Festwirtschaft. Auch die Tombola bescherte in diesem Jahr den einen oder anderen Abnehmer mit vielen ansprechenden Preisen. Da auch an diesem Tag anstelle von Regen und Nebel die Sonne schien ist nun eines klar - Petrus ist kein Schotte.

von Christine Eichenberger