Wann haben Sie zuletzt ein paar Stunden in gesunder Waldesluft verbracht? Und wenn Sie zu denjenigen gehören, die von gesunder Luft allein nicht leben können, sind Sie bei uns an diesem Wochenende gerade richtig: Ob ein „Waldfest“ (Cervelat und Brot) wie es im Buche steht, eine zünftige Bratwurst oder einen feinen Risotto mit einem saftigen Steak, dazu ein Bier oder einen kräftigen Tropfen Wein, Sie finden alles bei uns. Am Samstag, 18. August, um 17 Uhr, eröffnet der Männerchor sein traditionelles Waldfest beim Forsthaus (wenn uns Petrus nicht hold sein sollte – in der heimeligen Forsthausstube).

Am Sonntag, 19. August, servieren wir ab 12 Uhr den Apéro und ab 12.30 Uhr ein schmackhaftes Mittagessen mit Steak oder Würsten vom Grill, Risotto und Salat.

Wir freuen uns auch, wenn Sie an unserem kleinen Liederkonzert am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr dabei sind.

Wann immer Sie bei uns vorbei schauen, bei Ferdi und Godi mit ihrem Glücksrad können Sie nur gewinnen!