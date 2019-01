Zum Wahlkampfauftakt trafen sich die Grünliberalen der beiden Bezirke Dielsdorf und Dietikon nach ihrem traditionellen Sternlauf auf den Altberg am Donnerstagabend zum gemütlichen Fondue-Essen in der Waldschenke. Bei bester Fernsicht wurde das Lichtermeer der beiden Bezirke vom Aussichtsturm Altberg aus bestaunt. Mit Prosecco wurde auf das anschliessende feine Fondue und auf den bevorstehenden Kantonsratswahlkampf eingestimmt. Die Anwesenden stellten fest, dass mit viel Spass, gut genährt, voll Tatendrang, mit Weitblick und geerdeten Schuhen das Wahljahr gut startete. Nicht nur sollen mit Barbara Schaffner und Sonja Gehrig die bisherigen zwei Kantonsratssitze aus den beiden Bezirken verteidigt werden. Es gilt auch, mit guten Ideen und zukunftsweisenden, enkeltauglichen Lösungen weitere und neue Wählerschichten anzusprechen, die in Ökologie und liberaler Gesinnung keinen Gegensatz sehen sondern eine logische Notwendigkeit. Die Grünliberalen der Bezirke Dietikon und Dielsdorf sind jedenfalls bereit und möchten sich im Kantonsrat gerne weitere vier Jahre für grüne und liberale Anliegen engagieren.