Wahlaktivität im Zentrum von Urdorf

Am 2. Februar trafen sich die Kandidierenden aus dem Bezirk Dietikon im Zentrum Spitzacker in Urdorf zur zweiten Standaktion. Von 09.00 bis 12.00 Uhr verteilten sie Biberli, Jutte-Säcke und Bildschirmputzer an die Bevölkerung. Diese nutzte die Chance mit den Kandidierenden ins Gespräch zu kommen.

Es war ein toller Anlass mit vielen guten Gesprächen. Die Urdorferinnen und Urdorfer sind ein aufgeschlossenes und interessiertes Volk. Das Sünneli war eine tolle Attraktion und hat nicht nur die Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene angesprochen. Die SVP Bezirk Dietikon ist bereits am Organisieren ihrer nächsten Anlässe: 9. Februar in Birmensdorf auf dem Wüeriplatz und am 10. Februar auf dem Altberg. Auf folgendem Link sehen Sie die weiteren Anlässe: https://svp-bezirk-dietikon.ch/agenda/. Nehmen Sie die Chance wahr und besuchen uns.

Kantonsrat Rochus Burtscher

Mobile 079 501 05 58

www.svp-bezirk-dietikon.ch

info@svp-dietikon.ch