Dieses Jahr findet bereits das 21. Musiklager der Young Harmonists Balsthal statt. Ebenso mit dabei sind die Juniors, die Formation der jüngsten Lagerteilnehmer.

Bereits zum 15. Mal verbringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendmusiklagers eine Woche in Visperterminen VS, um ein neues Konzertprogramm einzustudieren. Auf vier Stücke wird besonders Wert gelegt. Diese werden am Jugendmusiktag in Mümliswil am 10. Juni 2018 im Wettspiel vorgetragen. Auch die Marschmusikproben kommen nicht zu kurz, nehmen doch die Young Harmonists am 21. Juni 2018 gemeinsam mit der Konkordia Balsthal an der Marschmusikparade in Olten teil.

Bis zu acht Stunden täglich proben Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene. Geübt wird in individuellen Proben, zusammen mit versierten Registerleitern und in Gesamtproben unter der Leitung vom Dirigenten Hans Burkhalter. Dank der Küchencrew sind alle Teilnehmenden kulinarisch bestens versorgt.

Am kommenden Sonntag werden die Young Harmonists das Einstudierte zum Besten geben. Eröffnet wird das Konzert von den Juniors unter der bewährten Leitung von Ruedi Jenni.

Konzertbeginn: Sonntag, 15. April 2018, 11.00 Uhr im Kultursaal Haulismatt, Balsthal. Verpflegungsmöglichkeit im Anschluss ans Konzert. Eintritt frei; Kollekte.

Text: Rebekka Dietrich, Balsthal

Foto: Esther Jenni-Heutschi, Balsthal