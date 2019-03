Von Uwe Jagow

Über ein Viertel aller Wege in den Niederlanden wird mit dem Velo zurückgelegt, in der Schweiz sind es weniger als 10%. Warum ist das so? Nur weil es dort fast keine Berge gibt? Wieso hat dann selbst im ziemlich flachen Kanton Basel-Stadt der Langsamverkehr (Velo- und Fussgängerverkehr) nur einen Anteil von 14% am Verkehrsaufkommen? Oder liegt es daran, dass jeder Niederlander im Durchschnitt 1.1 Fahrräder besitzt, während hierzulande nur rund 3/4 der Bevölkerung ein zweirädriges Verkehrsmittel zur Verfügung hat?

Nein. Es sind die Rahmenbedingungen, die dort eine Nutzung des Velos attraktiv macht: 35000 km Velowege, baulich getrennt von der Strasse und nicht nur mit etwas Farbe auf die Strasse gepinselt, oft in beide Richtungen befahrbar, die nicht an einer Kreuzung enden wo man sie dringend braucht. Es gibt Velotiefgaragen und Parkhäuser, z.B. in Utrecht am Hauptbahnhof mit 12500 Stellplätzen - das 60.000 Einwohner grössere Zürich hat letztes Jahr seine Velotiefgarage mit 1600 Plätzen eröffnet.

Für all das gibt es den politischen Willen und ein Konzept, das wir uns näher anschauen wollen. Wir werden Beispiele dafür sehen, wie man eine Infrastruktur schaffen kann die dazu führt, dass die grosse Mehrzahl an Kindern mit dem Velo zur Schule fährt - fast nur ohne Helm und trotzdem sicher! Wie Kreuzungen und Kreisel gebaut werden können, in denen die Unfallrisiken für Zweiradfahrer minimiert werden.



Uwe Jagow erklärt mit viele Beispiele und Fotos die Unterschiede.

Im Anschluss an die GV der Pro Velo Region Wohlen:

28 März 2019

20.30 Uhr

im Sääli über der Kulturbeiz in Wohlen