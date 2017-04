Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Oensingen lädt zum

Vortrag "Die Kraft der Hölzer" in Oensingen am Donnerstag, 18. Mai 2017, 19:30 Uhr

Der Referent Guido Glutz wird uns in die Welt der Hölzer, deren Einfluss auf uns und deren Bedeutung in früheren Kulturen einführen. Mittels Übungen werden wir auf das Thema eingestimmt und dieses vertiefen, zudem lernen wir weitere Faktoren zu unserem (Un-)Wohlbefinden kennen. Auch die Arbeit von Rädiastheten (Pendler/Pendlerin) wird thematisiert.

Es erwartet Sie ein Abend mit vielen Überraschungen und aktivem Mitmachen, von dem Sie vieles in Ihren Alltag mitnehmen können!

Beginn 19:30 Uhr im Schulungsraum vom Feuerwehrmagazin, Mühlefeldstrasse 3, 4702 Oensingen

Dauer ca. 2 Std (inkl. Pause).

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, der Vortrag ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Auskünfte: ogv-oensingen@gmx.ch, Kontaktformular auf www.ogv-oensingen.ch oder 062 396 20 59.