Die Generalversammlung (GV) der accademia balladyum wählt einen neuen Vorstand und verabschiedet Andrea Wyniger. Die accademia balladyum kann auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück blicken, konnten doch der Schweizer Cupsieg in der Solo-Kategorie Kids, der Vizeschweizermeistertitel in Showdance und der dritte Rang der Schweizermeisterschaften in Showdance in der Kategorie Smallgroup nach Solothurn gebracht werden. Nebst den Meisterschaften war die Show "Our House" ein Highlight der Saison. Sehr erfreulich war zudem, dass sich die accademia balladyum dieses Jahr an der HESO präsentieren konnte. Die GV musste den Rücktritt von Andrea Wyniger bekannt geben. Sie ist Gründungsmitglied des Vereins und hat sich seit Beginn an mit grossem Engagement eingesetzt. Gleichzeitig hat sie während 10 Jahren immer wieder Kostüme genäht, so dass die Choreografien bestens zur Geltung kamen. accademia balladyum nahm den Rücktritt als Chance den Vorstand zu vergrössern. Die GV wählte neu Jeanine Blaser, Anja Rätz und Lea Däppen sowie die bisherigen Anne Däppen und Eva Pretelli in den Vorstand. Das Jahresprogramm 2018/2019 ist wieder vielfältig, so dass die Gruppe alléDanza im November in Mailand an einem Tanzturnier teilnehmen wird. Für 2019 ist die Show "Durch Raum und Zeit" sowie die Teilnahme an der Swiss Jazzdance Competition und der Schweizermeisterschaften in Show- und Jazzdance geplant.