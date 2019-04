Ein Sieg ist Pflicht!!

Am kommenden Samstag 13. April 19, ist die HSG Leimental in Zürich zu Gast (18.00 Uhr Saalsporthalle). Nach der Heimniederlage von vergangenem Samstag gegen Yellow Winterthur ist Spannung garantiert. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf um den Ligaerhalt.

Die HSG steht auf einem momentanen Abstiegsplatz, doch nur einen Punkt hinter den viert Platzierten Zürcherinnen. Gewinnt man also am Samstag in Zürich, so könnte man sich auf den rettenden 4. Tabellenplatz schieben. Danach spielen die Leimentalerinnen nur noch zwei Spiele in dieser Saison, gegen den BSV Stans und den HSC Kreuzlingen. Also es ist noch alles möglich.

Die Damen freuen sich auf jede Unterstützung Live in der Halle. Kann man nicht Live vor Ort sein, so ist die Partie im Internet auf www.handballtv.ch zu verfolgen. HOPP HSG!!