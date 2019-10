Das SPL2-Team trifft am kommenden Samstag auf den bisher ungeschlagenen LK Zug II.

Mit drei Siegen und einem Unentschieden, steht der bisher ungeschlagene LK Zug auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt konnten die Zugerinnen mit einem deutlichen 12-Tore-Sieg gegen die Spono Eagles brillieren. Einzig Arbon konnte den Innerschweizerinnen bislang einen Punkt abluchsen. Arbon war zu dem auch der erste Gegner, gegen den die Leimentalerinnen vergangenen Samstag ihre ersten Punkte einfahren konnten. Leimental ist nun auf die Siegesschiene aufgesprungen und möchte nach dem erlösenden Sieg endlich sicherer und abgeklärter auftreten. Will die HSG an den oberen Tabellenbereich anschliessen, muss ein Sieg her. Das Spiel gegen das noch unbekannte, junge Team aus Zug findet in Therwil in der 99er Sporthalle statt (Anpfiff 17.00 Uhr). Direkt vor dem SPL2-Spiel, spielt unser Herren 1.Liga gegen Horgen (Anpfiff 15.00 Uhr).