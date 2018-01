Am kommenden Samstag, 20. Januar 2018 (20:00 Uhr, Stans Eichli), wird das zweitletzte Spiel in der Hauptrunde gegen den BSV Stans ausgetragen.

Die Ausgangslage ist dieses Wochenende klar. Die HSG Leimental erwartet ein nicht ganz einfaches Spiel in Stans. Während die Leimentalerinnen bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert sind und in Stans an den Automatismen im Angriff und der Abwehr im Ernstkampf feilen dürfen, müssen die Nidwaldnerinnen um jeden Punkt kämpfen, um ihre Ausgangslage für die Abstiegsrunde zu verbessern. Die Stanserinnen werden nach dem wichtigen Sieg gegen Yverdon umso motivierter sein, jeden Punkt mit in den Abstiegskampf zu nehmen. Doch die HSG ist ebenfalls hoch motiviert, denn das Team möchte dem Platz für in die Aufstiegsrunde gerecht werden und nach 60 Minuten als Sieger vom Platz gehen.