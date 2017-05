Am Dienstag 09. Mai bestreiten die Leimentalerinnen ihr letztes Auswärtsspiel. Sie sind zu Gast beim Tabellenletzen TV Uster (20.30 Uhr, Uster Buchholz.) Zwei Runden vor Schluss, ist bereits alles entschieden. Die Baselbieterinnen spielen auch in der kommenden Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse. Da der HC Arbon nun doch nicht aufsteigen möchte, finden so oder so keine Barrage-Spiele statt. Doch das Team von Müller/ Zbinden hat ein klares Ziel. Es möchte die Saison auf dem ersten Platz der Abstiegsrunde beenden. Momentan sind sie auf gutem Weg dazu. Die HSG steht mit einem Punkt Vorsprung auf den LK Zug II an erster Stelle. Drei Punkte hinter den Leimentalerinnen, steht die SG Yverdon& Crissier auf Rang drei. Abgeschlagen und bereits als Absteiger bekannt ,steht der TV Uster am Tabellenende. Möchten die Leimentalerinnen den ersten Rang halten, müssen gegen den TV Uster zwei Punkte her. Mit Kampf und Leidenschaft soll dies gelingen.