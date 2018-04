Via Aarau war die Staffelegg, der Ausgangspunkt der heutigen Wanderung der Pro Senectute Olten, bald erreicht. Nach dem Startkaffee konnte der Wanderleiter Hansruedi Hofer 24 Wanderfreunde, darunter überraschend viele Männer und zwei Erstmalige, begrüssen. Das erste Stück führte über eine Asphaltstrasse, aber schon bald bogen wir rechts ab und nahmen den Weg dem Waldrand entlang oberhalb von Rischeln vorbei. Linkerhand in der Talebene lag das Schenkenbergtal mit den Dörfern Thalheim, Oberflachs, Veltheim und Schinznach, leicht in der Höhe und gut sichtbar die Ruinen Schenkeberg und Kasteln. Die Natur war erwacht und man konnte fast zusehen, wie die Blätter an den Bäumen und Büschen hervorsprossen. Auch Windröschen, soweit das Auge reichte, Veilchen und Schlüsselblumen zeigten sich uns am Wegrand. Bald erreichten wir den Skulpturenweg im Wald oberhalb des Naturfreundehauses. Verschiedene in Stein gehauene Sujets sind hier dem Weg entlang in die Jurapark-Landschaft eingebettet. Wir nahmen nun den Weg Richtungs Gislifluh in Angriff und staunten nicht schlecht, als wir unterhalb des Felsbandes eine Gämse erblickten, welche sich nicht vom Fleck rührte und uns neugierig zuschaute. Der letzte Teil bis hinauf zur Gislifluh war dann etwas steil und steinig, aber oben wurden wir mit einer prächtigen Aussicht rundherum belohnt und es bewahrheitete sich, dass die Gislifluh einer der schönsten Aussichtsberge des Kantons Aargau ist. Jetzt hiess es aber zuerst mal verschnaufen, Mittagsrast war angesagt und danach genossen wir das mitgebrachte Picknick auf dem Gipfel. Unter uns lag die Stadt Aarau mit seinen umliegenden Gemeinden, etwas weiter weg der Hallwilersee und in der Ferne zeigten sich uns die Alpen, ein bisschen im Dunst. Im Norden konnten wir sogar den noch schneebedeckten Feldberg im Schwarzwald sehen. Beeindruckend war auch die hügelige Juralandschaft Richtung Westen. Nun aber begann der Abstieg, zuerst auf dem Gratweg und, da ein Teil des Forstweges gesperrt war, nahmen wir die steile und laubbedeckte Direttissima mit vielen hohen Tritten. Aber alle schafften es ohne grosse Probleme. Im Wald oberhalb des Veltheimer Berges gabs Bärlauch, soweit das Auge reichte. Auenstein kam näher und damit auch das Restaurant. Zwischen Aare und Gislifluh gelegen, ist Auenstein in seinem Dorfkern ein typisches Juradorf geblieben und traditionell auch ein Weinbau-Dorf. Diese wunderschöne, auch etwas anspruchsvolle Wanderung im erwachenden Frühling und mit tollen Ausblicken wird uns nachhaltig in Erinnerung bleiben.(mva)