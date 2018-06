An der Mitgliederversammlung des Volleyballclubs Safenwil-Kölliken vom 30. Mai 2018 verabschiedeten sich der bisherige Präsident Roland Schenker, sowie die Aktuarin Simona Gut aus dem Vorstand. Neu unterstützt Sonja Hengartner die bisherigen Mitglieder Stephan Jent, Sandra Leuenberger, Justin Toubia und Claudia Wehrli in der Vereinsleitung. Als neue Präsidentin wurde mit grossem Applaus Sandra Leuenberger gewählt. Der Verein dankt den beiden abtretenden Vorstandsmitgliedern für ihr grosses Engagement für den Volleyballclub und wünscht Ihnen für die Zukunft alles Gute.

Der VCSK-Vorstand möchte in naher Zukunft vor allem in die Jugendförderung investieren. So soll zum Beispiel eine neue Minivolley-Gruppe für Kinder im Alter von 7-11 Jahren entstehen. Dafür findet am 4. Juli 2018 um 18.00 Uhr in der Sinushalle in Safenwil ein Informationsabend mit anschliessendem Spielteil für Eltern und Kinder statt.

Doch nicht nur im Kidsbereich möchte der Verein wachsen, auch die U23-Juniorinnen und die Aktivmannschaften (Damen und Herren) freuen sich über Neuzugänge. Informationen zum Volleyballclub Safenwil-Kölliken gibt es unter www.vcsk.ch.