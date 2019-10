Volley Möhlin ist in die neue Saison gestartet

Auf die Volleyballerinnen wartet eine Saison der Bestätigung. Nach den Erfolgen auf breiter Ebene im Vorjahr, gilt es sich den Herausforderungen in den höheren Ligen zu stellen und die Fortschritte konstant in den Spielen und an Turnieren abzurufen. Nicht nur die Spielerinnen, sondern auch die Trainer sind gefordert. Es gilt, wöchentlich 20 Trainingseinheiten für 62 Juniorinnen zwischen 8 und 22 Jahren und 35 Aktivmitglieder zu gestalten und die Teams technisch und taktisch weiterzuentwickeln.

Von den drei Damenteams dürfen sowohl das Damen 2 als auch das Damen 3 nach dem Aufstieg in der nächst höheren Liga starten. Den Damen 2 unter der Leitung von Regula Rügge sollte die Umstellung leichter fallen, da wohl kaum ein anderes Team in der 3. Liga Pro auf einen solch grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, wie die Möhlinerinnen. Die meisten Spielerinnen des Damen 3 spielen zum ersten Mal auf Stufe 3. Liga Classic und es wird spannend sein zu verfolgen, wie sich das Team von Jann Dillier und Nicolas Lier zurechtfindet und weiterentwickeln wird. Nebst vielen bekannten Gesichtern durfte das Damen1 drei neue Spielerinnen in ihren Reihen begrüssen, wodurch der Anspruch von Trainerin Fränzi Kasper an einen Spitzenplatz in der diesjährigen 2. Liga-Saison nicht gesunken ist. Nicht allen drei Teams gelang der Saisonstart wie gewünscht. Die Damen 1 und Damen 2 mussten sich bereits zwei Mal geschlagen geben, jeweils mit 1:3 und 2:3. Das junge Damen 3 durfte gegen den VBC Brugg einen 3:1 Auftaktsieg feiern.

Erfreulicherweise stösst der Volleyballsport weiterhin auf grosses Interesse, sodass mit Ausnahme der Stufe U19 in allen Kategorien mindestens ein Team in den Jugendkategorien am Spielbetrieb teilnehmen wird. Bei den Kids liegt der Fokus auf der Vermittlung der Freude am Volleyball, der Förderung koordinativer Fähigkeiten und dem Erlernen der technischen Grundlagen. In den Kategorien U13 und U15 werden jeweils zwei Teams pro Kategorie an insgesamt fünf Turnieren um Punkte und hoffentlich auch Medaillen kämpfen. Sowohl auf Stufe U15 als auch auf Stufe U17 gilt es, die Medaillen aus dem letzten Jahr zu bestätigen. Um dieses Ziel zu erreichen, starten die Spielerinnen in der Kategorie U17 in der 1. Stärkeklasse, um sich auf höchster Stufe mit den Gleichaltrigen zu messen. Bei den ältesten Juniorinnen greifen zwei Teams ins Geschehen ein. Die U23-Mannschaften starten zum zweiten Mal in der 1. Liga resp. 3. Liga, mit der Erwartung, die neuen Spielerinnen an das höhere Niveau heranzuführen und Rangierungen vom Vorjahr zu übertreffen.

Den 8. Dezember haben sich die U23 1. Liga- und U17 Juniorinnen in ihrer Agenda markiert. Vor heimischer Kulisse treten die beiden Mannschaften in der Steinlihalle zu den Argovia-Trials an, um sich für die Schweizermeisterschaften zu qualifizieren. Volley Möhlin freut sich bereits jetzt, diesen Anlass zum dritten Mal durchführen zu dürfen und die besten Juniorinnen und Junioren des Aargaus in Möhlin zu begrüssen.

David Hollenstein

Präsident Volley Möhlin