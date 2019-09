Die Wohler Fasnachtsvereine haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie sich untereinander bestens verstehen und freundschaftlich zusammenarbeiten können. Sei es beim «Strauschnitt», der jährlichen Fasnachtseröffnung, dem «Donnschtig Jass» im Jahr 2017 oder bei der Organisation des Fasnachtsumzugs. Seit 2017 kommt mit der Schlagerparty» auch ausserhalb der närrischen Zeit ein gemeinsamer Anlass dazu. Nach der Premiere in der Bleichi und der erfolgreichen zweiten Ausgabe letztes Jahr im Chappelehof, laden die fünf Woher Fasnachtsvereine Häxen, Sirenen, Nordfäger, Göttigesellschaft und Kammergesellschaft dieses Jahr bereits zum dritten Mal zur Schlagerparty. Diese ultimative Party steigt am Samstag, 7. September 2019, ab 20.00 Uhr im Chappelehof in Wohlen. Der Eintrittspreis beträgt 10 Franken.

DJ Ale und DJ Vilan unterhalten die Gäste im herrlich dekorierten Chappelehofsaal bis 4 Uhr morgens frei nach dem Motto „völlig losgelöst“ mit Schlager und Partysound. Die Wohler Fasnachtsvereine freuen sich, zusammen mit vielen fröhlichen Gästen wieder einmal auch ausserhalb der Fasnachtszeit unbeschwert bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.