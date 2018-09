Mit den Masters sind die Aktiven gemeint, die ab dem 20. Lebensjahr bei Wettkämpfen in Altersklassen an den Start gehen. Dabei werden in jeder Altersklasse fünf Jahrgänge zusammengefasst und gewertet. In der Altersklasse 20 (AK 20) schwimmen also die 20- bis 24-Jährigen. In Fünfjahresschritten geht es dann weiter in die nächsten Altersklassen.

Der Masterssport ist seit Jahren im Aufwind und gehört mittlerweile zu der am stärksten wachsenden Bewegung innerhalb des Schweizerischen Schwimmverbandes. Bei Großveranstaltungen wie Schweizer Meisterschaften, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften werden mittlerweile bis zu 5000 Meldungen erreicht.