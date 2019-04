Am Ostersamstag fand in Eiken der traditionelle Osterlauf statt. Am Morgen starteten 29 Kinder des Muki, Kitu und der Jugi Wölflinswil an den Schülerläufen. Die Strecken von 500 m oder 1,6 km wurden von allen Kindern erfolgreich bewältigt und viele Platzierten sich im Mittelfeld. Zoe Hort durfte sich in ihrer Kategorie sogar über einen tollen dritten Platz freuen.

Am Nachmittag starteten dann die Läufer und Läuferinnen des TV und DTV Wölflinswil am Eiker Hasenlauf, der sich über eine Strecke von 5,8 km erstreckt. Viele platzierten sich im vorderen Mittelfeld und Pascal Bircher holte sich bei den Junioren den verdienten Sieg.

Drei Läufer des TV Wölflinswil wagten sich an den GP Fricktal, welcher 10 Meilen (ca. 16 km) lang ist. Nach dem sehr guten Rennen konnten sie sich im vorderen Mittelfeld klassieren.