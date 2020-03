Viele Ehrungen für den Samariterverein Sulz

Am Freitag, 6. März 2020 trafen sich die Aktivmitglieder und 2 Gäste, zur 75. Generalversammlung des Samaritervereins Sulz im Restaurant Pinte in Sisseln. Nach einem wiederum wunderbaren Essen aus der Küche, konnte die Präsidentin die Versammlung eröffnen und speditiv voran schreiten. Durch ihren Bericht vom vergangenen Vereinsjahr konnten so manche Erinnerungen wieder hervorgeholt und über viele Erlebnisse nochmals gelacht werden. Sie erwähnte auch einige Posteneinsätze die der Verein im Jahr 2019 an den unterschiedlichsten Anlässen durchführen durfte. Hauptsächlich in sportlicher Hinsicht, dank der Sulzer Sportvereine.

Bei den Mutationen musste die Versammlung zwei Austritte zur Kenntnis nehmen, jedoch konnte auch mit grosser Freude ein Neueintritt gefeiert werden.

Die Präsidentin durfte in diesem Jahr auch gleich mehrere Ehrungen bekannt geben. Gleich drei Aktivmitglieder durften für ihre spezielle und langjährige Leistung für den Samariterverein Sulz ein Geschenk entgegen nehmen. Nochmals herzliche Gratulation an die drei.

Durch den Austritt eines Vorstandsmitgliedes wurde der Vorstand neu gewählt und Barbara Bircher wird nach 2 Jahren Vorstandspause wieder ein Amt im Vorstand, zusätzlich zur Übungs-, und Kursleiterin übernehmen.

Nach der kurzweiligen Versammlung genossen die Mitglieder noch das Zusammensein bei einem feinen Dessert, sowie die Gespräche untereinander und schlossen den Abend in gemütlicher Runde ab.

Die Präsidentin,

Ramona Marbot