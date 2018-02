Die Veteranen-Vereinigung des Männerchors Schlieren besteht aus aktiven und dispensierten Sängern, welche über 20 Jahre gesungen haben, aber auch Mitglieder des Chores, die das 65. Lebensjahr erreicht haben. Die wichtigsten Aktivitäten umfassen: Jahresversammlung mit Fondue chinoise, Monatshöck, Betriebsbesichtigung, einem Jahresausflug mit Partnerinnen. Bei runden Geburtstagen ab 70, besucht die Obmannschaft, bestehend aus 3 Sängern, jeweils den Jubilar mit einem guten Tropfen Wein und einem Blumenstrauss für die Partnerin. Der Männerchor Schlieren (MCS) kennt keine Einsamkeit, der Kontakt besteht lebenslänglich.

So feierte am letzten Donnerstag unser ehemaliger Sänger, jetzt Veteranenmitglied, Walter Siegfried, seinen 90. Geburtstag. Walter lebt seit 3 Jahren bei der Senevita Obstgarten in Affoltern a/Albis. Die Obmannschaft, bestehend aus Oscar Bühler, Edi Jaggi und René Mauron fuhren deshalb nach Affoltern, um dem Jubilar, an diesem ganz besonderen Tag, die besten Glückwünsche vom MCS zu überbringen. Unser Jubilar sitzt bereits am runden Tisch im heimeligen Speisesaal mit Sohn Adrian und dessen Ehefrau Sandra. Wir geniessen einen feinen Weissen zum Apéro und wechseln dann zum wundervoll gedeckten Tisch mit zahlreichen Mitbewohnerinnen. Wir kommen in den Genuss von einem super feinem 4-Gang Mittagessen, vorzüglich serviert von sehr sympathischem Personal. Nach dem Hauptgang singen wir alle das obligate „Happy Birthday“ mit Gitarrenbegleitung von Adrian. Jetzt folgt unser persönlicher Glückwunsch und Dank an unser Veteranenkolleg Walti und die Obmannschaft singt unser spezielles Geburtstagslied vom Duo Via Mala „Alles Gute zum Geburtstag, Gesundheit und viel Glück“. Die Geburtstagfeier war super schön mit all den lieben Gästen und hat Walti und allen Anwesenden viel Freude bereitet. Aber die Zeit rennt davon, ein letztes Foto und schon heisst es wieder Abschied nehmen. Dies mit bestem Dank und Verbundenheit ans Geburtstagskind.

Über 40 Männer kommen jeden Dienstabend zur Gesangsprobe. Gesungen wird vierstimmig. Natürlich freuen wir uns über gesangsfreudige Männer (oder solche, die es werden wollen) vorzugsweise 60minus, die an unserem aktiven und abwechslungsreichen Chorleben teilnehmen. Wann hast du das letzte Mal gesungen? Unter dem Weihnachtsbaum, beim Duschen oder vor vielen Jahren in der Schule oder im Militär? Das wäre schade, denn es ist erwiesen, dass Singen positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf unser Gemüt hat.

Doch das Wichtigste ist und bleibt, dass Singen Spass und Freude macht und wir Sänger Freude weiter geben können. Kurz gesagt: Wenn Du nicht mitmachst, verpasst du etwas Grossartiges! Wir treffen uns zu den Proben jeden Dienstag (ausser Schulferien) um 19.50 Uhr bis 21.40 Uhr im Singsaal, Schulhaus Hofacker, Schlieren. Komm doch unverbindlich zu einer Schnupperprobe, einfach mal reinschauen, auch in unsere Homepage.



Nach den Proben ist Zeit zum Durstlöschen und Plaudern.

www.maennerchor-schlieren.ch Oscar Bühler

Singen macht Spass und verbindet!