Verspätete Generalversammlung der vitaswiss Rheinfelden und Umgebung

In diesem besonderen Vereinsjahr musste die vitaswiss Rheinfelden und Umgebung Ihre Generalversammlung verspätet abhalten.

Wie bei vielen andere Vereinen konnten auch wir im März unsere geplante Sitzung nicht durchführen. Aber am 29. September 2020 war es dann soweit: Unser Präsident Werner Ehrsam konnte in den Räumlichkeiten der Odd Fellows 24 Mitglieder begrüssen. Nach den vielen privaten Spaziergängen und Velotouren konnten alle Gymnastikangebote und die Atemgymnastik wieder nach den Sommerferien starten. Die meisten Turnerinnen und Turner nehmen wieder an den Aktivitäten teil, natürlich gibt es ein paar Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen noch nicht in die Gruppengymnastik kommen möchten.

Leider ist in unserer Sektion der Mitgliederbestand auf 110 Personen gesunken und für die Mithilfe im Vorstand hat sich auch noch niemand gemeldet.

Zum Glück haben wir unsere treuen Turnerinnen und Turner in Rheinfelden, Wallbach und Schupfart. Mittwochs gibt es zweimal das Angebot der Atemgymnastik, im Ref. Kirchengemeindehaus. Ganz neu gibt es am Donnerstag über Mittag eine Yogastunde mit Laurence Brugger (079 208 80 19).

Für alle Angebote werden gratis Schnupperstunden angeboten.

Gymnastik Info 061 831 34 10, Atemgymnastikkurs 061 831 29 04.