Am Wochenende vom 18./19. August 2018 reiste der STV Oensingen auf die Bettmeralp. Bei schönstem Wetter stärkte sich die Gruppe bei einem Mittagessen im Panoramarestaurant Bettmerhorn. Nach einer Wanderung zur Bättmer-Hitta stand der verdiente Apéro auf dem Programm. Einige Vereinsmitglieder begaben sich zur gleichen Zeit auf das Bettmerhorn auf 2‘858 m ü. M. und konnten vom Apéro nur aus der Ferne träumen. Am späteren Nachmittag ging es auf eine rasante Trottinett-Abfahrt. Das Abendessen mit Fondue Chinoise hatten sich alle verdient. Am Sonntagmorgen ging es zu Fuss in Richtung Riederalp und per Gondelbahn auf die Moosfluh. Der Aletschgletscher zeigte sich von seiner schönsten Seite. Via Riederfurka wanderten wir zur Riederalp, wo die Vereinsmitglieder ihr Talent auf einer Driving Range unter Beweis stellen konnten. Die anschliessende Heimreise beendete ein schönes, geselliges und abwechslungsreiches Wochenende. Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Reiseleiter Raphael Geiser!

Sarah Schneider