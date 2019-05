Der Samariterverein Würenlingen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Vereinsbestehen. Zu diesem Anlass wurden alle Mitglieder des Vereins zu einer zweitägigen Jubiläums-Reise eingeladen. 19 reiselustige Samariter wollten sich diesen Event nicht entgehen lassen. Nur das Ziel der Reise war bekannt, nämlich die Sonnenstube der Schweiz.

So ging es am Samstag 18. Mai 2019 mit dem Zug nach Locarno. Ab Zürich durften die Samariter im Speisewagen Platz nehmen, wo sie sehr herzlich empfangen und mit einem feinen Frühstück verwöhnt wurden. In Locarno deponierte man zuerst das Gepäck im Hotel am Piazza Grande. Schon ging es weiter mit der Zahnradbahn und der Seilbahn auf den Cardada. Das Wetter zeigte sich, wie leider vorhergesagt, nicht unbedingt von der Sonnenseite. Bei leichtem Regen marschierten die Würenlinger Samariter auf dem Cardada ins Restaurant Colmanicchio, wo ein köstliches Mittagessen serviert wurde. Das Restaurant wurde in den Jahren 2011 und 2012 von den jetzigen Besitzern umgebaut und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Trotz Nebelschwaden konnte die Reisegruppe einen Ausblick auf die Umgebung des Lago Maggiore und Locarno erhaschen. Am Nachmittag ging es mit der Bahn zurück Richtung Locarno. Ein Besuch der Wallfahrtskirche Madonna del Sasso durfte nicht fehlen, die imposant über Locarno thront. Anschliessend spazierten die Samariter bei trockenem Wetter gemütlich ins Hotel und bezogen ihre Zimmer. Es blieb noch genügend Zeit, um Locarno zu erkundigen, einen Apéro zu geniessen oder am See entlang zu schlendern. Am Abend ging es mit dem Bus nach Ascona, wo in einem kleinen, sympathischen Restaurant an der Seepromenade eine feine Pizza genossen wurde.

Nach einem wunderbaren und ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen wurden alle mit einer Schifffahrt überrascht. Das Schiff nahm Kurs auf die Insel Brissago. Dort besuchten die Samariter den botanischen Garten und liessen sich die gute Stimmung vom eintretenden Regen nicht verdriessen. Wieder in Locarno angekommen, wurden die hungrigen Samariter im Hotel America mit einem feinen Tessiner Mittagessen verwöhnt. Gut gelaunt und mit vollem Magen fuhren die Reiselustigen am Nachmittag mit dem Zug gemütlich nach Hause.

Monika Hitz gilt ein ganz herzlicher, grosser Dank für die hervorragende Organisation, sie hatte mit Rosmarie Meier ein grossartiges Programm zusammengestellt. Die Samariter konnten zwei erlebnisreiche, lustige, kulinarische und unterhaltsame Tage geniessen, so dass alle wieder voll motiviert die nächsten Übungen und Sanitätsdienste in Angriff nehmen können.