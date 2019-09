Vereinsreise Samariterverein Sulz

Am letzten Samstag im August freuten sich 11 Mitglieder des Samaritervereins Sulz, bereits früh am Morgen, auf einen tollen Tag. Und so machten sie sich gut gelaunt im Kleinbus auf den Weg. Das erste Etappenziel war Rifferswil, wo die Gruppe im Park Seleger Moor, die Pflanzenvielfalt bestaunen und Natur pur geniessen durfte. Der Spaziergang durch den Park und das miterleben, wie sich die Sonne am Morgen seine Wege durch die Bäume bahnte, war atemberaubend und für so manch einen, immer wieder ein wunderbarer Moment. Nach einem kleinen Znüni und ein paar erholsamen und genussvollen Momenten in Liegestühlen oder auf Sonnenbänkchen, machte sich die Gruppe mit dem Auto weiter zu ihrem Hauptziel, Sattel-Hochstuckli. Nach der Drehgondel-Bahnfahrt nach oben, welche teilweise bereits für zittrige Knie sorgte, testete die Gruppe ihre Schwindelfreiheit auf der 374m langen und bis zu 58m hohen Hängebrücke. Der Adrenalinkick war bei vielen gut zu spüren, aber ein echtes Erlebnis. Später stärkten sich alle in gemütlicher Atmosphäre bei einem feinen Mittagessen. Im Verlauf des Tages wurde teilweise noch gerodelt, mit und ohne Kraftakt oder ganz gemütlich den herrlichen Tag genossen. Nach einer weiteren, diesmal süssen Stärkung, machte sich die Gruppe teilweise zu Fuss oder wieder mit der Bahn auf ins Tal, wo die Heimreise mit viel Gesang angetreten wurde. Der gelungene Tag wurde dann gemeinsam am Güggelifäscht in Sulz ausgeklungen.