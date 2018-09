Hoffnungsvoll trotz verhangenem Himmel und Regen in Aussicht trat der Frauenchor Seon ihre diesjährige Vereinsreise an. Die Reise von Seon nach Lausanne mit dem Zug war kurzweilig und heiter, nicht zuletzt dank dem mitgeschleppten Überraschungs-Z’Nüni. In Lausanne angekommen konnte frau freudig feststellen, dass mit der Überquerung des Röstigrabens auch der Regen in der Deutschschweiz zurückgelassen werden konnte. Ziel der Reise war Aquatis, das grösste Süsswasser- Aquarium und Vivarium in Europa. Die Frauen spazierten durch unsere fünf Kontinente, beobachteten staunend das jeweilige Süsswasserleben und erfuhren viel Interessantes über die verschiedenen Ökosysteme, ja sogar über die Evolution auf der Erde. Viel zu schnell war es wieder an der Zeit weiterzuziehen – man hätte stundenlang dort verbringen können.

Anschliessend ans Mittagessen – nach dem Aquarium Besuch war Fish and Chips der klare Renner! – ging es weiter nach Ouchy an den Ufern des Genfersees. Die Sonne machte sogar scheue Versuche die Seeoberfläche in ein Lichtspiel zu verwandeln. Mit kurzen oder längeren Spaziergängen an der Seeuferpromenade vergingen die nachmittäglichen Stunden, bevor die Gruppe, inzwischen gestärkt vom Z’Vieri beim herrlichen Blick auf das bunte Treiben auf dem See, die Heimreise antrat. Zufrieden und doch etwas müde von den vielen Eindrücken des Tages kamen die Frauen in den frühen Abendstunden glücklich wieder nach Hause.

ESt