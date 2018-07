Reisebericht Vereinsreise Sportschützen Seengen ins Bündner Oberland

Auch dieses Jahr führten die Sportschützen ihre traditionelle Vereinsreise durch. Diesmal wurde das Kantonale Schützenfest des Kanton Graubünden als Ziel erkoren. Der Schützenstand von Riein , ein 100 Seelendorf, hoch über Ilanz gelegen, war für 2 Tage der Austragungsort der Schützenwettkämpfe.

Der Freitag war ganz im Zeichen der Liegend Meisterschaften. Schon am Freitagnachmittag begann der Wettkampf, welcher über 6 Passen à 10 Schuss führte und bis am Abend andauerte. Die Resultate können sich sehen lassen. Alle schossen ein Kranzresultat und die meisten der Teilnehmer konnten eine Medaille mit nach Hause nehmen. Am Abend stiessen auch die Nachzügler zur Gruppe und alle genossen ein üppiges Abendessen im Hotel Laaxerhof, welches wir wärmstens weiterempfehlen können.

Der Samstag war programmgemäss mit Abenteuer und sportlichen Herausforderungen, wie Hochseilparkklettern oder/ und Sommerrodelbahnfahren in Churwalden gespickt. Der krönende Abschluss bildete ein Abendessen im Golfrestaurant Sagogn auf Michelin Niveau. Die letzte Gelegenheit für alle, sich moralisch auf den bevorstehenden, langen Wettkampftag vom Sonntag vorzubereiten.

Am Sonntag gaben alle Schützen ihr Maximum, um gute Resultate, sprich Kränze zu erzielen. Auch hier konnten alle Seenger mit Einfach-bis Fünffachkränzen und vielen Sachpreisen nach Hause fahren.

Der liebe Gott scheint ein Freund der Schützen zu sein, denn das Wetter war über das ganze Wochenende traumhaft und die Bündner Berge des Oberlands, zeigten sich von ihrer schönsten Seite. Wir möchten einen besonderen Dank an den Gastgeberverein in Riein-Sevgein aussprechen, welcher unermüdlich für unser Leibliches Wohl besorgt war und uns mit Getränken und köstlichen Bündner Spezialitäten bei Kräften hielten.

Es war wieder einer dieser unvergesslichen Ausflüge, welcher alles beinhaltete, was die Seenger Schützen ausmacht:

Sport, Spass und gutes Essen, gespickt mit einer grossen Portion gemütlichem Zusammensein.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten

Aktuar Sportschützen Seengen PH

Resultate unter www.sportschuetzen-seengen.ch